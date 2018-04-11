Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Ülkemizin özgürlüğü için inisiyatif alıyoruz' - ÇORUM
Memur - Sen Genel Başkanı Yalçın: "Ülkemizin özgürlüğü için inisiyatif alıyoruz" - ÇORUM - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Belediye Başkanı Zeki Gül ziyaretinden detay - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın detay görüntüler - Basın toplantısı salonundan detay görüntü - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması"Ülkemizin özgürlüğü için inisiyatif alıyoruz" - Memur - Sen Genel Başkanı Yalçın: - "Ülkemizin özgürlüğü noktasında olabildiğince inisiyatif alıyoruz. Türkiye'de bir daha 10 yılda bir darbe süreci yaşanmasın, mahşeri cümbüşçüler suflelerle sokaklara dökülmesin, Türkiye bu anlamda yere çakılmasın diye bu konudaki ilkesel duruşumuzu sürdürüyoruz"ÇORUM (AA) - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ülkemizin özgürlüğü noktasında olabildiğince inisiyatif alıyoruz. Türkiye'de bir daha 10 yılda bir darbe süreci yaşanmasın, mahşeri cümbüşçüler suflelerle sokaklara dökülmesin, Türkiye bu anlamda yere çakılmasın diye bu konudaki ilkesel duruşumuzu sürdürüyoruz." dedi. Sağlık - Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve bazı genel merkez yöneticileriyle Çorum 'a gelen Yalçın, sendika üyeleriyle görüştükten sonra belediye konferans salonunda basın toplantısı düzenledi. Yalçın burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de memurlara sendika hakkının 1995 yılındaki anayasa değişikliğiyle tanındığını ancak uygun yasal zeminin 2001 yılında Kamu Görevlileri Sendikacılığı Kanunu ile sağlandığını söyledi.
Bu yasal düzenlemenin de çok fazla hak içermediğini dile getiren Yalçın, "2010 yılında gerçekleşen ve Memur Sen'in desteklediği referandumda memurlara toplu sözleşme hakkı verilmiştir." ifadesini kullandı.Yalçın, Memur - Sen'in temel yaklaşımının özelde üyelerin ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek, genelde ise Türkiye'nin üzerindeki vesayet görüntüsünün kalkmasına, demokrasinin korku tünelinden çıkarak ham demokrasinin tam demokrasiye yükselmesine katkı sağlamak olduğunu bildirdi."Ülkemizin özgürlüğü noktasında olabildiğince inisiyatif alıyoruz." diyen Yalçın, şöyle devam etti:"Türkiye'de bir daha 10 yılda bir darbe süreci yaşanmasın, mahşeri cümbüşçüler suflelerle sokaklara dökülmesin, Türkiye bu anlamda yere çakılmasın diye bu konudaki ilkesel duruşumuzu sürdürüyoruz. Türkiye'nin ekonomisi büyüsün. Ekonomi büyürse bizim ekmeğimiz büyüyecek, mutfağımıza da yansıyacak." - "Gözyaşının rengi dünyanın her yerinde aynı"İnsan ve İslam olarak mücavir alanlarında bulunduğu düşüncesiyle dünyanın her tarafındaki mazlum ve mağduru sorumluluklarında gördüklerini söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:"Gözyaşının rengi dünyanın her yerinde aynıdır. Alın terinin rengi dünyanın her yerinde aynıdır. Biz de bu evrensel duruşla dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa karınca kararınca kamu görevlileri adına, kamu vicdanı, toplum adına toplum vicdanını temsil eden duruşu Memur - Sen ailesi olarak ifa ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana Memur - Sen geleneği 26 yılı geride bıraktı. Memur - Sen'in kurulduğu tarihten bugüne kadarki süreci, özgün ve özgür sendikacılık noktasında olmuştur. Bu konuda da temel duruşu, insani hasletler konusunda hiçbir zaman irtifa kaybetmemiştir. Memur - Sen'in milletle, milletin değerleriyle kavgası hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü Memur - Sen'in kendi millet, derdi millet, yükü yeni bir medeniyettir."Yalçın, daha sonra beraberindekilerle Belediye Başkanı Zeki Gül'ü ziyaret etti.