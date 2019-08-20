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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Bir an önce masayı işletelim' - ANKARA

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Bir an önce masayı işletelim' - ANKARA

Memur - Sen Genel Başkanı Yalçın: "Bir an önce masayı işletelim" - ANKARA - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın ve Sendika üyelerinin cüzdanlarını atması"Bir an önce masayı işletelim" - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Benim çağrım Kamu İşveren Heyeti Başkanı'na, bir an önce masayı işletelim. Müzakere sürecine fırsat ver ve oturup sorunu çözelim"ANKARA (AA) - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Benim çağrım Kamu İşveren Heyeti Başkanı'na, bir an önce masayı işletelim. Müzakere sürecine fırsat ver ve oturup sorunu çözelim." dedi.
Memur - Sen üyelerinin katılımıyla, hükümetin memurlara yönelik zam teklifini protesto etme amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi düzenlendi.
Yalçın, burada yaptığı açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinde gelen tekliflerin ülke ve piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini ve toplu sözleşme masasının düzgün işletilmediğini savundu.Toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde müzakere yöntemiyle sorunların çözümünün daha kolay hale geleceğini ifade eden Yalçın, "Biz ülkenin yeteri kadar sorun stoku var diyoruz. Ülkeye yeni bir sorun stoku eklenmesin. Emekçiyi bu anlamda öfkeli hale getirmeyin, çileden çıkarmayın, gerek yok buna." diye konuştu.
Yalçın, görüşmeler boyunca birçok çağrıda bulunduklarını dile getirerek, yeni bir çağrıda bulundu. Yalçın, "Benim çağrım Kamu İşveren Heyeti Başkanı'na, bir an önce masayı işletelim. Müzakere sürecine fırsat ver ve oturup sorunu çözelim." ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından Yalçın ve sendika üyeleri, eylem kapsamında havaya ve yere boş cüzdan fırlattılar.

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