Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “Memur-Sen, hiçbir zaman bir bürokratın dizayn edebileceği bir konfederasyon değil”

-toplantıya katılanlardan detay görüntüler



( ÇORUM ) ÇORUM



- Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’in hiçbir zaman bir bürokratın dizayn edebileceği bir konfederasyon olmadığını söyledi.



Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile ve Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, son günlerde Sağlık Sen’de yaşanan gelişmeler üzerine Çorum'a geldiler. Turgut Özal İş Merkezi Salonu'nda sendika yöneticileri ve üyeleri ile bir araya gelen genel merkez yöneticileri Çorum Sağlık Sen Şube Başkanı Ahmet Saatçi’nin istifasına kadar uzanan ve kabul edilmeyen süreci değerlendirdiler. Çorum’da bir gündem yaşandığını bu sendikal konuda Memur Sen olarak buna sessiz kalamayacaklarını dile getiren Yalçın, Memur Sen’i dizayn etmenin kimsenin haddine olmadığını dile getirdi. Bürokratların işinin toplumsal memnuniyet üretmek, toplumsal memnuniyeti sağlamak ve topluma katma değer sunmak olduğunu dile getiren Yalçın, “Çalışanın iş barışı, iş huzurunu temin ederek çalışanın verimliliğini arttırmaya yönelik politikalar uygulamaktır. Bireysel hırslara bireysel kaprislere bulunduğu koltuğu alet etmek değildir. Böyle bir şey kabul edilemez. Bu tip bürokratlar ilde sosyal maliyet üretir. Bu sosyal maliyette sadece ilde bürokrata fatura edilmez. Onun için bu sosyal maliyetin üremesine kimse fırsat vermemeli. Sivil örgütlü bir yapıyla bir ilde bürokratın o anlamda karşı karşıya gelmesine, bürokratın yetki aşımı uygulayarak ili germesine ilde yanlış işlere vesile olmasına kimse müsaade etmemeli. Böyle bir şeye müsaade edilirse Memur Sen olarak çok açık konuşuyoruz. Bunun birinci derece tarafıyız. Bu sendikada her üyenin üyeyi temsil etme hakkı var. Üyeyi temsil etme hakkı sadece bir kişiye ait değil. Herkes demokratik anlamda yola çıkabilir. İddiasını, ısrarını nezaket sınırları içerisinde rekabet duygusuyla alana sürebilir. Alıcısı varsa o alıcısıyla alakalı çıkar temsiliyeti delegesiyle aldıktan sonra o temsiliyeti gerçekleştirebilir. Ama bunu Memur-Sen’in temel yaklaşımları dikkate alarak olabilir. Yoksa Memur-Sen geleneğinde, değer skalasında olmayan yöntemleri kullanarak her türlü şeyi mübah kılarak tehditle, şantajla çeşitli öbekler, odaklar oluşturarak burada bir dizayn etmeye kalkarsa böyle bir dizayn gerçekleştirirse merkezler olarak doğru bir yaklaşım ortaya koymayız. Böyle dizayn yapan yeri de muhatap almayız. Böyle bir şey olamaz. Bu işin içerisine başkalarının çekilmesi yanlış olur. Bu konuda temel yaklaşım olarak Memur-Sen ailesi olarak ortaya koymayı zorunluluk biliyoruz” dedi.

Memur Sen’ni bürokrasinin dizayn ettiği bir örnek olmadığını dile getiren Yalçın, Çorum’da da olmayacağını sözlerine ekledi.

