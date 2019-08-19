Memur-sen'den hükümetin yeni zam teklifiyle ilgili açıklama
Açıklama
( ANKARA ) - Ali Yalçın; Önümüze arttırma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; Müzakere süresini uzatmak, hiç zaman kaybetmeden zam oranını yükseltmek"-"2020 yılı için yapılan teklif kamu görevlilerinde büyük bir şaşkınlığa neden olmuştur"-" 2020 için 4+4, 2021 için 3+3'e yükseltilmesi tepkilerimizin anlaşılmadığını gösteriyor"
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