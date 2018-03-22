Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği'nden üyelerine sağlık ayrıcalığı

-Konuşma öncesi detay

-Medicana Hastanesi Genel Müdür Necip Kozalı ile imza atımı

-Medicana Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Engin Bozkurt ile imza atımı



( BURSA -HD) BURSA



- Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği, Medicana Bursa Hastanesi ile imzaladığı protokolle sendika üyeleri ve yakınları hastanenin sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanacak. Bursa’da 33 bin üyesiyle kamu çalışanlarının yetkili ve etkili sendikası Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği, kamu çalışanlarının sosyal ve özlük haklarının mücadelesinin yanı sıra üyelerine ekonomik alanda ayrıcalıklı kazanımlar sunmaya devam ediyor. Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği, Medicana Bursa Hastanesi ile gerçekleştirdiği protokolle sendika üyeleri ve yakınları hastanenin sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanabilecek. Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt ve Genel Müdür Dr. Necip Kozalı ile üyelerin katılımıyla sendika binasında imzalanan protokolde konuşan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker, "Bu zamana kadar üyelerimiz adına birçok çalışmalar yaptık. Sendikamıza bağlı Eğitim-Bir-Sen olarak 237 konutu bir yılda üyelerimize teslim ettik. Yakın zamanda Memur-Sen olarak da Akçalar’da 100 konutu yine yılda üyelerimize teslim ettik. Bunun yanında da birçok indirim anlaşmalarına imza attık. Üyelerimize ekonomik yönden katkı koymak adına bunları yapıyoruz. Bugün de bu anlaşmaların en anlamlısını kentimiz de yeni olan fakat Türkiye’nin farklı illerinde sağlık alanında sunduğu ciddi hizmetlerle bilinen Medicana Bursa Hastanesi ile gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda attığımız imza ile üyelerimize hastanenin sağlık hizmetlerinden önemli indirimler ve avantajlar sağlayarak yanında olan başta Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt ve Genel Müdür Dr. Necip Kozalı’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye’de üyelerine hiçbir sendikanın yapamadığı ayrıcalıkları ve kolaylığı Memur-Sen’in sağladığına dikkat çeken Numan Şeker, “Memur-Sen Genel Merkezi bir ay sonra bir milyon üyesine PTT ile yaptığı anlaşmayla ‘Motif Kart’ı sunacak. Bu Motif Kart ile PTT’nin yapmış olduğu 5 bin kurumla indirim anlaşması var. Biz de sendika olarak 81 ilde Medicana Hastanesi gibi yaptığımız bin 500 protokolü bu kartlara yüklenecek ve böylece Türkiye genelinde toplamda 6 bin 500 kurumla anlaşmamız olacak. Bu yazılım bitti. Kartlar tüm üyemize bir aya kadar da dağıtılacak. Kartların dağıtılmasıyla bir üyemiz Motif Kart’ı aldığında ve İstanbul’a gittiğinde orada Memur-Sen hangi otellerle, sağlık kuruluşlarıyla ya da yakıt istasyonlarıyla anlaşma yapmış mobil uygulamasında hepsini görecek. Orada anlaşma yapılan kurumlardan avantajlı olarak yararlanacak. Dolayısıyla biz Motif Kart’a Medicana Hastanesi’ni de yaptığımız protokolle sisteme tanımlamış olacağız. Türkiye’nin herhangi bir ilinden gelen üyemiz de Medicana Bursa Hastanesi’nden yararlanabilecek" şeklinde konuştu.

Bursa için yeni olmalarına rağmen sektörde 25 yıllık tecrübeye sahip olduklarının altını çizen Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt ise, "Kendi içimizde en büyük ve Bursa içinde de yeni en büyük yatak kapasiteli hastaneyi Bursa’da biz açmış olduk. Teknik olarak donanımlı ve kaliteli sağlık ekipmanlarının Bursa’nın elit doktorlarıyla anlaşarak Medicana Bursa çatısı altında bir araya getirdik. Gerçekten Bursa’da yapılamayan birçok işler ameliyatlar, tedaviler hastanemizde yapılmakta. Yaklaşık 6 ay sonra da Bursa’nın referans hastanesi olma iddiasındayız. Bunu da başaracağız. Yaptığımız protokolle de Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği üyelerimize de bu imkanları avantajlı bir biçimde sunmanın azminde ve gayretinde olacağız. Memur-Sen üyelerinin böylesine bir kurumdan hizmet almaları bir şans bizler için de gurur verici bir olay” dedi.

Medicana Bursa Hastanesi olarak Memur-Sen’i çok önemsediklerini kaydeden Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Memur-Sen Bursa’da çok önemli bir sendika. Numan Şeker’in de ifade ettiği gibi bugün kamu kurumlarında çalışan her iki kişiden biri Memur-Sen üyesi. Bu protokolle sendika ile güzel ilişkilerimiz olacağına inanıyorum. Aslında bir bakıma protokol bu ilişkilerin bir başlangıcı. Bundan sonraki süreçte biz ihtiyaçlara ve üyelerden gelecek geribildirimlere göre; daha neler yapabiliriz, neler ekleyebiliriz, avantajlı ne gibi modellerle bütün sendikamıza hizmet verebiliriz noktasında çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. Protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.



