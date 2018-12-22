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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Memur-Sen bu ülkenin Horasan harcıdır' - MALATYA

'Memur-Sen bu ülkenin Horasan harcıdır' - MALATYA

"Memur - Sen bu ülkenin Horasan harcıdır" - MALATYA - Eğitim Bir - Sen Malatya 1 ve 2 Nolu Şubeleri Genişletilmiş Divan Kurulu Toplantısı - İstiklal Marşı'nın okunması - Konferans'tan detaylar - Eğitim Bir - Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı'nın konuşması"Memur - Sen bu ülkenin Horasan harcıdır" - Eğitim Bir - Sen Genel Başkan Yardımcısı Razaman Çakırcı: - "Türkiye'nin zor dönemlerde diri ve iri durmasını da sağlayan, emin olun Horasan harcı gibi Memur - Sen harcıdır. Yani sizin teşkilatlanmış, örgütlenmiş olmanızdır. Memur - Sen de bu ülkenin Horasan harcıdır"MALATYA (AA) - Eğitim Bir - Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı,"Türkiye'nin zor dönemlerde diri ve iri durmasını da sağlayan emin olun Horasan harcı gibi Memur - Sen harcıdır. Yani sizin teşkilatlanmış, örgütlenmiş olmanızdır. Memur - Sen de bu ülkenin Horasan harcıdır." dedi.
Çakırcı, öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen Eğitim Bir - Sen Malatya 1 ve 2 Nolu Şubeleri Genişletilmiş Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sendikalarının Türkiye'nin ortak değeri olduğunu belirtti.
İlk kuruluşlarında bir avuç olduklarını ve bazı kesimlere rağmen şu anda yüzbinlerce üyeye ulaştıklarını Çakırcı, bunun için ne kadar şükür etseler az olacağını söyledi.

Memur - Sen'in, Türkiye'nin "Horasan harcı" olduğunu ifade eden Çakırcı, şunları kaydetti:"Türkiye'nin zor dönemlerde diri ve iri durmasını da sağlayan emin olun Horasan harcı gibi Memur - Sen harcıdır. Yani sizin teşkilatlanmış, örgütlenmiş olmanızdır. Memur - Sen de bu ülkenin Horasan harcıdır. Bazen uluslararası çalışmalara, yurt dışı toplantılarına katılıyoruz. Hakikaten ülkemizin İslam coğrafyası için bir umut olduğunu görüyoruz. Sivil toplum anlamında Memur - Sen'in uluslararası sivil alanda bir umut olduğunu görüyoruz. Bir çok uluslararası sendikalarla eğitim iş birliği anlaşmaları imzalıyoruz, ziyaretlerde bulunuyoruz ve birebir Türkiye'yi takip ettiklerini görüyoruz."

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