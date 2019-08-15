Memur-Sen Başkanı Yalçın: 'Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyona aşkın kitle için ilk teklifini sunmuş olacak' Haberi

-detaylar



( ANKARA ) Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yarın kamu işveren heyeti 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyona aşkın kitle için ilk teklifini sunmuş olacak"-"Yarınki teklif gelmeden bugün bir cümle kurmayı çok sağlıklı bulmuyorum" ANKARA



- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu.

