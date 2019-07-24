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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Memur-Sen Başkanı Yalçın: 'Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine artış teklifimiz; oransal zam, refah payı, seyyanen zam ve enflasyon farkı şeklindedir'

Memur-Sen Başkanı Yalçın: 'Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine artış teklifimiz; oransal zam, refah payı, seyyanen zam ve enflasyon farkı şeklindedir'

Yalçın'ın açıklaması

Enflasyon Farkı Toplu Sözleşme Basın Açıklaması Kamu Görevlileri Memur Maaşı 

-detaylar

( ANKARA ) Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine artış teklifimiz; oransal zam, refah payı, seyyanen zam ve enflasyon farkı şeklindedir"-"Bu çerçevede kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerini 2020 yılı için, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL seyyanen zam, birinci 6 ay yüzde 8, ikinci 6 ay yüzde 7 oransal zam"-"Teklifimizin anlamı şu; mevcutta 3 bin 334 TL olan en düşük memur maaşın 2020'nin sonunda 4 bin 182 TL'ye, yani yüzde 25.42 zamlanmasını; 2021 yılında, ikinci yılın sonunda ise, toplam rakamın 4 bin 793 TL'ye çıkarak başlangıçtan sonuna kadar toplu sözleşme sürecinde yüzde 43.76 oransal anlamda yükselmesini teklif ediyoruz" ANKARA

- Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, zam oranları tekliflerine ilişkin basın açıklaması yaptı.
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