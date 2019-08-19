Memur-Sen Başkanı Yalçın: 'Hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz' - ANKARA
Memur - Sen Başkanı Yalçın: "Hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz" - ANKARA - Memur - Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamasıANKARA - Memur - Sen Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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