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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Memur-Sen Başkanı Yalçın: 'Hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz' - ANKARA

Memur-Sen Başkanı Yalçın: 'Hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz' - ANKARA

Memur - Sen Başkanı Yalçın: "Hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz" - ANKARA - Memur - Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamasıANKARA - Memur - Sen Başkanı Ali Yalçın, konfederasyon genel merkezinde, Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dera Memur Emeklisi Memur 

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