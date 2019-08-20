Memur-Sen Başkanı Yalçın: 'Devletten alnımızın terini istiyoruz başka bir şey istemiyoruz' ANKARA
Memur - Sen Başkanı Yalçın: "Devletten alnımızın terini istiyoruz başka bir şey istemiyoruz" ANKARA - Memur - Sen üyelerinin detayları - Cüzdan bırakma eyleminden detaylar - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması - Toplanan grubun slogan atmasıANKARA - Memur - Sen üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.(2)
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