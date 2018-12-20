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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Memur Sen Başkanı Yalçın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

Memur Sen Başkanı Yalçın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

Memur Sen Başkanı Yalçın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın seçtiği fotoğraflara oy vermesi - Memur - Sen Genel Başkanı Yalçın'ın Anadolu Ajansı fotoğrafları ile ilgili değerlendirmeleriAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, haber kategorisinde "Direnişe 'Engel' Yok", yaşam kategorisinde "Ali Dede ve Kedisi" ile spor kategorisinde "Atlı Savaş Oyunu" adlı fotoğraflara oy verdiANKARA (AA) - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yalçın, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı."Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın İsrail sınırında çektiği "Direnişe 'Engel' Yok" fotoğrafına oy veren Yalçın, "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafını seçti.Yalçın, "Spor" kategorisinde ise Malazgirt Zaferinin 947. yıl dönümü kapsamında Ali İhsan Öztürk'ün çektiği "Atlı Savaş Oyunu" fotoğrafına oy verdi. - "AA takdir ve takip ettiğimiz bir kurum"Bir fotoğraf karesinin kimi zaman sayfalarca yazıdan, saatlerce yapılan konuşmadan ve yürütülen diplomasiden daha etkili olabileceğini belirten Yalçın, şunları söyledi:"AA, bu konuda nitelikli yapısıyla hem farkındalık üreten hem olayları bir karede resmeden yapısıyla takdir ve takip ettiğimiz bir kurum. İstifade ettiğimiz bir kurum aynı zamanda. Biz de çalışmalarımızı bir çırpıda anlatabilmek için AA'nın bu anlamdaki birikiminden faydalanıyoruz."Yalçın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nda emeği bulunanları tebrik etti.

Muhabir Farkındalık İlham İsrail Nitelik 

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