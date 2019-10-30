Meme Kanserine farkındalık için yürüyüş yaptılar

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde İl Sağlık Müdürlüğü "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolaysıyla yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in eşi Duygu Özdemir’de yürüyüşe katılarak katkı verdi. Niğde’de kadınlar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Niğde Ömer Halisdemir Meydanında buluştu. Meydanda branda üzerine pembe kurdele çizdiler. Kumaş kurdele ile yürüyen katılımcılar Meme Kanserine dikkat çekmek ve 30-60 yaş arası kadınları tarama için merkeze davet etti. Katılımcılar eski Adiye binası içerisinde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) merkezine kadar yürüyüş yapıldı. KETEM önünde açıklama yapan Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, ‘‘Dünyada en çok ölüm nedeni kanserler. Ülkemizde de ikinci sırada kanser bulunuyor ve kadınlarda en çok ölüm nedeni meme kanseri. Biz mutlaka mamogrofi ile 10 dakika da tarama yapılıyor Kadınlar için 2 yılda 1 tarama hayat kurtarıyor. Kadınlarımızı mutlaka davet ediyoruz. Yine erkekleri de kanser tarama için merkezimize davet ediyoruz’’ dedi.

(YE-AÖ-Y)



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