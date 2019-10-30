Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Meme Kanserine farkındalık için yürüyüş yaptılar

Meme Kanserine farkındalık için yürüyüş yaptılar

kadınlardan görüntü

Meme Kanseri Farkındalık 

-müdür ile röp
-drone görüntüsü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde İl Sağlık Müdürlüğü "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolaysıyla yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in eşi Duygu Özdemir’de yürüyüşe katılarak katkı verdi. Niğde’de kadınlar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Niğde Ömer Halisdemir Meydanında buluştu. Meydanda branda üzerine pembe kurdele çizdiler. Kumaş kurdele ile yürüyen katılımcılar Meme Kanserine dikkat çekmek ve 30-60 yaş arası kadınları tarama için merkeze davet etti. Katılımcılar eski Adiye binası içerisinde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) merkezine kadar yürüyüş yapıldı. KETEM önünde açıklama yapan Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, ‘‘Dünyada en çok ölüm nedeni kanserler. Ülkemizde de ikinci sırada kanser bulunuyor ve kadınlarda en çok ölüm nedeni meme kanseri. Biz mutlaka mamogrofi ile 10 dakika da tarama yapılıyor Kadınlar için 2 yılda 1 tarama hayat kurtarıyor. Kadınlarımızı mutlaka davet ediyoruz. Yine erkekleri de kanser tarama için merkezimize davet ediyoruz’’ dedi.
(YE-AÖ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı