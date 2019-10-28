Meme kanseri hastaları moral depoladı - SAKARYA

- Etkinliğe katılan meme kanseri hastalarından detay - Katılımcıların birbiriyle sohbet etmesi - KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar'ın röportajı - Meme kanseri tedavisi gören Özge Özdemir ve hastalığı yenmeyi başaran Fatma Onay Sak'ın röportajı - Sakarya 'da, Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği tarafından "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, kanser hastalarına moral kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi - KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar: - "Kanser öldürmez, geç kalmak ve duyarsızlık öldürür insanı. Bilinçli olduğumuz zaman muhakkak üstesinden gelebileceğimiz bir hastalık olduğunu gördük"SAKARYA (AA) - Sakarya 'da meme kanseri hastaları, Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) tarafından "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlenen etkinlikte moral depoladı.Serdivan ilçesindeki bir kafede bir turizm seyahat acentesinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen kanser hastaları, birbirleriyle sohbet etti.Birlikte yemek yiyerek hoşça vakit geçiren katılımcılar, etkinlik sonunda asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek verdi.Etkinliğe, turizm seyahat acentesi sahibi Esma Taşçı, Erenler Merkez Mahalle Muhtarı Ayşe Uzunoğlu, meme kanseri hastaları ve yakınları katıldı. KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanserin her zaman farkında olduklarını ama fark edilmek istediklerini söyledi.
Birlikte yapacakları çok güzel şeylerin olduğunu dile getiren Akar, "Hayata dair çok güzel düşünceleri olan, hayata sımsıkı tutunmak isteyen, tutunabilmeyi başaran arkadaşlarla bir arada olmak, bunu farkındalık haline getirmek, bizler için mutluluk, huzur ve umut verici bir durum." diye konuştu. Son yıllarda kanserin ciddi oranda yaygınlaştığına dikkati çeken Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle erkeklerde de meme kanseri görülmeye başladı. O biraz daha sıkıntılı çünkü kadınlarımızda östrojen hormonu biraz daha baskılıyor ve tedaviye daha iyi cevap verdiği uzman hocalarımız tarafından bildirildi. Onun için erkeklerin de meme kanseri muayenesi yaptırmasında fayda var. Kanser, tedavi edilebilen bir hastalık. Meme kanserinde özellikle erken teşhis çok önemli. Bu konuda ücretsiz tahlil yapan KETEM'lerimiz var. Böyle bir şansımız varken bunu yok etmeyelim. Hayat çok güzel. Kanser öldürmez, geç kalmak ve duyarsızlık öldürür insanı. Bilinçli olduğumuz zaman muhakkak üstesinden gelebileceğimiz bir hastalık olduğunu gördük. Her zaman diyoruz; 'Kansere karşı el ele, haydi Türkiye.' Farkındayız, bizi fark edin." - "Karamsarlığa kapılmayın, kendinize güvenin"Yaklaşık 6 aydır meme kanseri tedavisi gören Özge Özdemir de kanser olduğunu ilk öğrendiği anda karamsarlığa kapılmadan sadece ne yapılması gerektiği üzerine yoğunlaştığını anlattı.Kanserin doğru tedavi, doğru beslenme şekli ve yüksek moralle aşılabilir bir durum olduğunu düşündüğünü belirten Özdemir, "Bu sürecin içinde olan bütün kadınlara söyleyebileceğim tek şey, lütfen karamsarlığa kapılmayın, kendinize güvenin, bunun üstesinden gelebileceğinize olan inancınız hiçbir zaman eksilmesin. Bu etkinliğin içinde olmaktan çok mutluyum. Birçok insan tanıdım." ifadelerini kullandı.Meme kanserini yenmeyi başaran Fatma Onay Sak ise yaklaşık 6 aylık tedavinin ardından büyük sıkıntılar atlattığını aktararak, "İlk duyduğumda hiç moralimi bozmadım. Allah'a teslim oldum, sonra kendimi tıbba teslim ettim. Moralimi bozmadığım için tedavilerim çok iyi gitti. Kanseri duydukları anda sakın morallerini bozmasınlar. Doktorlarına güvensinler, dualarımızı da eksik etmeyelim. Duayla birçok şeyi yeneceğimize inandım ve başardım. Etkinlik içinde olmaktan büyük mutluluk duydum. Birbirimize moral olarak destek oluyoruz." diye konuştu.
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