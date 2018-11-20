Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Memduh Boydak'ın eşine FETÖ’den 7.5 yıl hapis

Memduh Boydak'ın eşine FETÖ’den 7.5 yıl hapis

Memduh Boydak'ın arşivi

( KAYSERİ )- Meral Boydak:- "Böyle işlerle ben değil eşim ilgilenirdi" KAYSERİ

Sanık Avukatları Darbe Girişimi Mahkeme Heyeti Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Kayseri’de Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’ın eşi Meral Boydak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada, ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden 26 gün sonra Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 120 iş adamına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Meral Boydak da gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından salıverilmişlerdi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar ile Mücadele ve Soruşturma Savcısı Salih Kılıçdağı, Meral Boydak’ın FETÖ iddianamesini hazırlamış, İddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, Meral Boydak 10 Mayıs’ta ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü celsesinde tutuksuz sanık Meral Boydak ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanık Meral Boydak hakkında verdiği mütalaasını yeniden tekrar ederek sanığın örgüt içerisinde abla pozisyonunda yer aldığı, örgüt sohbetlerine katıldığı, gizliliğe riayet ettiği, örgüt elebaşının çağrısı üzerine örgüte ait bankaya hesap açtırıp, sistematik ve yoğun şekilde para akışı sağladığı, örgüte kurban bağışı adı altında himmet ile finans sağladığı, örgüte ait yayınları takip ettiği iddiaları ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz sanık Meral Boydak önceki savunmalarını tekrar ederek beraatını talep etti. Boydak önceki savunmalarında, “Ben ev hanımıyım. 5 çocuk annesiyim. Böyle bir parayı ben yatırmadım, eşim yatırmıştır. Böyle işlerle o ilgilenirdi” demişti. Sanık avukatlarının da esasa ilişkin savunma yapmalarının ardından mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Meral Boydak’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı