Melisa bebeğin hayatını kaybettiği kaçak kreş mühürlendi

-Mühürlenen kapı görüntüsü

-Dıştan görüntü

-Olayın arşiv görüntüleri



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1,5 yaşındaki melisa bebeğin hayatını kaybettiği dernek çatısı altında kaçak çalıştırılan kreş mühürlendi. Edinilen bilgiye göre, olay, 7 kasım tarihinde İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi’ndeki "Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği çatısı altında kaçak çalıştırılan kreşte meydana geldi. 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, bakıcısı tarafından yemek yedirildikten sonra yatağına yatırıldı. Bir süre sonra çocuğu kontrol etmeye gelen bakıcısı çocuğun hareketsiz yattığı gördü. Kucağına Melisa'yı alan bakıcı çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. O sırada 112 Acil Servis ekiplerini gören bakıcı, yola atlayarak ambulansı durdurdu. Bakıcının kucağındaki bebeği alan sağlık görevlileri, İnegöl Devlet Hastanesine hareket etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, minik Melisa kurtarılamadı. Ölüm haberini alan annesi Melike ve babası İbrahim Memiş, sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dernek adı altında kreş işletmişler Olaydan sonra İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 yıl önce faaliyete başlayan derneğin içindeki kreş bölümünde inceleme yapıldı. Yapılan aramalarda dernekteki delil mahiyetindeki bilgi ve belgelere el konuldu. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği" adı altında faaliyet gösteren yerde, kaçak olarak kreş hizmeti verildiği, derneğin kuruluş tüzüğüne aykırı hareket ederek eğitim izni verilmediği halde dernek çatısı altında 1 ve 6 yaş arasındaki çocuklara kreş ortamı oluşturulduğu, olay günü de Melisa ile birlikte 16 çocuğun bulunduğu belirtildi. Melisa’nın cenazesi 8 kasım tarihinde Kemalpaşa Mahallesindeki Çimen Cami’inde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığında toprağa verildi.

Minik yavrularını toprağa veren Melike ve İbrahim Memiş çiftini yakınları teselli etti. Kreş mühürlendi Olayın ardından Kaçak kreş işleten derneğin başkanı ve S.A. ile dernek üyesi olan ve aynı zamanda dernekte bakım hizmeti veren F.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçlarından adliyeye sevk edildi. İnegöl Adliyesi’ne getirilen 2 şüphelinin hakim karşısına çıktı. Sorgusu tamamlanan şüphelilerden bakıcı F.B. tutuklanırken dernek başkanı S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Melisa Tuana Memiş’in ölümünün ardından Bursa İl Dernekler Müdürlüğü tarafından Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında hizmet veren binada yapılan incelemeler tamamlandı. Araştırma ve inceleme neticesinde kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirlenen kreş, zabıta ekiplerince mühürlendi. Kreşinin bahçesinde ise çocuklara ait oyuncaklardan başka geriye bir şey kalmadığı görüldü.

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