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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Melikgazi'de kadın cinayeti - KAYSERİ

Melikgazi'de kadın cinayeti - KAYSERİ

- Melikgazi'de kadın cinayeti - Cinayetin yaşandığı apartmandan görüntüler - Tanık Ayla Yalçınkaya ile röportaj Kayseri 'de kadın cinayeti - Melikgazi ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişi, evde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'ndaki evlerinde, Mehmet D. (32) ile eşi Gizem Vural D. (27) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D, eşine tabancayla ateş etti.Olayın ardından kaçan Mehmet D, telefonla aradığı polise cinayet işlediğini bildirdi.Olay yerine sevk edilen ve çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gizem Vural D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Gizem Vural D'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaçan kocayı yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Çilingir Polis Kadın Cinayeti Sağlık Ekipleri Cinayet 

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