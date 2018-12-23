Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Melen Çayı'na flor döküldüğü iddiası - DÜZCE

Melen Çayı'na flor döküldüğü iddiası - DÜZCE

- Melen Çayı'ndan görüntüler - Asım Koçak'ın açıklamasıMelen Çayı'na flor döküldüğü iddiası - Çaydaki flor sızıntısının, eski bir hastanenin kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınmasından kaynaklandığı belirlendi - Bölgede temizlik çalışması başlatıldıDÜZCE (AA) - Düzce 'de Melen Çayı'ndaki flor sızıntısının, eski bir hastanenin kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınmasından kaynaklandığı tespit edildi.Alınan bilgiye göre, Küçük Melen Çayı'nın Bahçeköy mevkisinde sızıntı gören vatandaşlar, belediyeye ihbarda bulundu. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, sızıntının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.Ekiplerin çalışması sonucu sızıntının, atıl durumdaki hastanenin kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınması nedeniyle meydana geldiği belirlendi.Sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı. - "Florun tamamen temizlenmesi için çalışma başlattık" Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sorumlusu Asım Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece kendilerine gelen ihbar üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Koçak, ekiplerin sızıntının nereden geldiğini bulmaya çalıştığını anlatarak, "Kanalizasyona flor ve mazot karıştığı ihbarı üzerine saat 02.00'dan sonra sonra tüm bacalarımızı tek tek açarak çalışma yaptık. Sıkıntının bu noktadan geldiğini, hastanenin kazan dairesinden kaynaklandığını belirledik. Vanaların döküm olması dolayısıyla hırsızların vanaları söküp sattıklarını ve florun tamamen kanalizasyona verildiği tespit edildi. Şu an florun tamamen temizlenmesi için çalışma başlattık." diye konuştu.

Hastane Kanalizasyon Kazan Dairesi Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı