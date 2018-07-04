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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Melen Çayı'na dökülen çürük soğanları ayıkladılar - DÜZCE Haberi

Melen Çayı'na dökülen çürük soğanları ayıkladılar - DÜZCE Haberi

- Soğanlardan görüntüler - Mustafa Yurdakul'un soğan toplaması - Mustafa Yurdakul ile röportajMelen Çayı'na dökülen çürük soğanları ayıkladılar - Düzce 'de çay yatağına dökülmüş soğanları gören vatandaşların, sağlam olanları ayırarak evlerine götürmesi ilginç görüntüler oluşturduDÜZCE (AA) - Düzce 'de Melen Çayı kenarına dökülmüş soğanları gören vatandaşlar, sağlamlarını ayıkladıkları soğanları evlerine götürdü.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Melen Çayı kenarına soğan döküldüğünü gören vatandaşlar, bölgeye gelerek çürümemiş olanları ayıkladı.Soğanları tek tek ayıklamak için çaba harcayan vatandaşlar, topladıklarını poşetlere koyarak götürdü.Soğan toplayanlardan Mustafa Yurdakul, kim tarafından döküldüğünü bilmediklerini belirterek, "Buraya 1 kamyon soğan dökülmüş. Çoğunluğu çürük ama içlerinde sağlamları da var. Fiyatı pahalı olduğu için ben de topladım." dedi.
Öte yandan, belediye ekipleri de soğanların kim tarafından döküldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.

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