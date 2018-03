‘Melek yüzlüler’ işbaşında

- “Dünya Down Sendromlu Farkındalık Günü” kapsamında, Atakum Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi.

Atakum Down Kafe’de düzenlenen etkinliğe Samsun Valisi Osman Kaymak, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı katıldı.

Down Kafe’de gerçekleştirilen meslek edindirme kursları kapsamında kollarına altın bileziklerini takan melek yüzlüler ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, Atakum Belediyesinin önemli bir çalışmaya imza attığını kaydetti.

Vali Kaymak, “Down sendromlu gençlerimizi önemsiyoruz. Bu anlamda çeşitli projelerle ve çalışmalarla yanlarında oluyoruz. Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu projede sayesinde meslek sahibi olan melek yüzlü yavrularımızla hoşça vakit geçirdik. Melek yüzlülerin bugün gözlerindeki ışıltıyı görünce çok mutlu oldum. Bu tür örnek projelerin daha da artması, daha çok gencimizin toplumla daha da kucaklaşması son derece önemli” dedi.

“Melek yüzlülerimizin farkındayız” Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise konuşmasında down sendromlu gençler için hayata geçirdikleri projelerden bahsederek, “Melek yüzlü gençlerimiz, kendilerine fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini burada bir kez daha gösterdi. Kendilerine güvenilmesini, inanılmasını istiyorlar ki biz Atakum Belediyesi olarak down sendromlu gençlerimize güvendik. Atakum Down Kafe’yi bu güven duygusuyla hayata geçirdik. Ardından gerçekleştirdiğimiz kurslarla meslek sahibi olmalarına imkan sunduk. Şimdi başta Atakum Down Kafe olmak üzere, birçok farklı yerde çalışan melek yüzlülerimiz var. 21 Mart Dünya Down Sendromlu Farkındalık Gününde böyle bir farkındalık içerisinde olmaktan dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu.

Atakum Belediyesinin down sendromlu gençlere yönelik projelerinin destekçisi olduklarını ifade eden TÜGVA Down Başkanı Özlem Temiz, “Bizler Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) çatısı altında down sendromlular için kapsamlı projeler hayata geçiriyoruz. Bu anlamda en büyük destekçimiz, hem hayata geçirdikleri projeler hem de bu konudaki hassasiyetleri nedeniyle Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı oluyor. Bugün burada hepimizi gururlandıran tablo, önemli bir farkındalıktır. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından down sendromlularla uzun süre sohbet eden konuklar, kendilerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı melek yüzlülere teşekkür etti. (SAM-SLH-Y)