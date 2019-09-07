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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Melek Mosso Turgutlu'da konser verdi - MANİSA

Melek Mosso Turgutlu'da konser verdi - MANİSA

- Melek Mosso konserinden görüntülerMelek Mosso Turgutlu'da konser verdiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, Bağbozumu ve Kurtuluş şenlikleri kapsamında Melek Mosso, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konser verdi.Turgutlu Belediyesi'nce düzenlenen Bağbozumu ve Kurtuluş şenlikleri kapsamında sahne alan Melek Mosso, sahne aldı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Mosso, sevilen şarkıları seslendirdi. Moss'ya hayranları da eşlik etti.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konserin ardından yaptığı konuşmada, Turgutlu'da yeninden Bağbozumu ve Kurtuluş şenlikleri coşkusu yaşadıklarını, Turgutlu halkını birlik ve beraberlik içerisinde gördükleri için mutlu olduğunu söyledi.

Akın, sanatçı Melek Mosso'ya çiçek vermeyerek Mosso adına Ege Orman Vakfı'na 10 adet ağaç dikimi yaptırılan belge ile mesir macunu ve kuru üzüm hediye etti.

Mesir Macunu Beraberlik 

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