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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Melek, lösemiyi resimle yeniyor

Melek, lösemiyi resimle yeniyor

Resim yaparken Melek'ten görüntü

Akalan Küçüklük Allah İnter Resim Sergisi 

-Resimlerden görüntü
-Melek ile röportaj
-Ayşe özdin ile röportaj

( SAMSUN -ÖZEL) - Hedefi bir resim sergisi açmak SAMSUN

- İki yıldır lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Melek Özdin, resim sayesinde kendini daha iyi hissediyor. 2016 yılında lösemiye yakalanan Melek Özdin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi Hematoloji Bölümünde tedavi görmeye başladı.
Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneğinde (LÖSAM) ailesiyle kalarak tedavisine devam eden Melek'e ilik nakli yapıldı. Tedavi sürecinde olan Melek, zor günlerini resim yaparak atlatmayı çalışıyor. Resim yaparken kendini çok iyi hissettiğini belirten Melek'in en büyük hedefi yaptığı resimlerle bir sergi açmak. "Ressam olmak istiyorum" Resim yapmayı çok sevdiğini belirten Meklek Özdin, "Tuval yapmaya yaklaşık iki yıl önce başladım. En çok doğa ve çiçek resimlerini yapmayı seviyorum. İnternetten çeşitli resimlere bakıyorum. Kendimden onlara bir şeyler ekleyerek yeni resimler yapıyorum. Resim yaparken kendimi daha iyi hissediyorum. İleride resimle uğraşmak istiyorum. Ressam olmak istiyorum. Hastalıktan sonra üniversitede güzel sanatlar okumak istiyorum. Bugüne kadar çok resim yaptım. Yaklaşık 40 tuval çalışmam var. Amacım bir resim sergisi açmak" dedi.
"Resim yaparken hastalığını unutuyor" Melek'in küçüklükten beri resim yapmayı sevdiğini söyleyen annesi Ayşe Özdin, "Hasta olduktan sonra resme olan ilgisi daha da arttı. Resim yaparken hastalığını unutuyor. Resim yaparken sıkılmıyor. Resim yaparken günü daha güzel geçiriyor. Resim konusunda Sevinç hanım kendisine destek oluyor. Sergi açmak gibi bir düşünceleri var. Melek, şu an sergiye hazırlık yapıyor. İnşallah açabilirler" diye konuştu.

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