Mektebim Okulları Çanakkale Kampüsü tanıtıldı İzle

-Mektebim Çanakkale Kampüsü tanıtım filminden görüntüler

-Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko'nun konuşmaları

-Ümit Kalko'nun Mektebim Okulları'na destek veren kurum temsilcilerine teşekkür plaketleri vermesinden görüntü



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale'de, Türkiye’nin önemli eğitim markalarından Mektebim Okullarının 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmete girecek olan kampüsü tanıtıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko’nun yanı sıra, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Belediye Meclis üyeleri Birten Sarıbaş, Saffet Kocabaş, Ali Rıza Gültekin, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mektebim Okulları 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde anasınıfı, ilk ve ortaokul öğretimi ile Çanakkale’de hizmet verecek. 11 bin 500 metrekarelik kapalı alan olmak üzere, toplam 22 bin 500 metrekare alan üzerinde hizmet verecek Mektebim Okulları, öğrenci kontenjanını bin 350 olarak belirledi. Her bir okul açılışının kendileri için bir düğün gibi olduğunu ifade eden Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, eğitimin girişimcisi olduklarını belirtti.

Her yeni bir okul açtıklarında, yeni bir heyecanla yola devam ettiklerini söyleyen Kalko, "Burası bugün 65'inci kampüsümüz. Biz ilk günkü heyecanla bu işi yapmaya devam ediyoruz. Çok sevdiğim bir söz var. Yaptığı işi sevenler, hayatları boyu çalışmazlarmış. Dolayısıyla biz sevdiğimiz bir işi yaptığımız için kendimizi çalışıyormuş gibi görmüyoruz. Çünkü sevdiğimiz bir işi yapıyoruz. Eğitim sektörü günümüzde bundan 5-10 yıl öncesine kadar çok daha stratejik bir sektör haline geldi. Bizim sektörümüzü stratejik hale getiren bir takım son zamanlarda yaşadığımız üzücü olaylar da oldu. Özellikle 15 Temmuz darbe kalkışmasındaki yaşanan süreçten sonra herkes şunu çok iyi anladı ki, eğitim sektörü çok kritik bir sektör. Çok önemli bir sektör. Bizleri ilk kuruluş aşamalarımızda yakinen tanımayan velilerimiz soruyorlardı. Ümit bey siz ne taraftasınız diyorlardı. Çünkü özel okulların çeşitli taraflara bölündüğü düşünülürdü. Bize bu soru sorulduğunda biz eğitim tarafındayız derdim. Bugünde hala söylüyorum" dedi.

Mektebim Okullarını kurarken 4 maddeli kısa bir anayasa hazırladıklarını belirten Ümit Kalko, "Ve söz konusu anayasamızın 1'inci maddesi; 'Bizler eğitim kurumlarında, kurucu olduğumuz müddetçe vatanını milletini seven, bayrağını seven, toplumun tüm kesimlerini eşit mesafede duracağız', Anayasamızın 2'nci maddesinde, 'Eğitimden kazandığımızı, eğitime yatıracağız', Anayasamızın 3'üncü maddesinde, 'Eğitim sektöründe girişimci olduğumuz müddetçe, başka hiç bir sektör de yatırımlarımız olmayacak' ve Anayasamızın 4'üncü maddesinde ise, 'Aynen Türkiye Cumhuriyetimizin Anayasasında olduğu gibi, yukarıdaki maddeler değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez.' Dolayısıyla sadece işi eğitim olan, eğitimden kazandığını, eğitime yatıran bir Türkiye okuluyuz. Vatanını, milletini seven, Atatürk'ümüzün koyduğu çağdaş muasır medeniyetleri kendine hedef edinmiş bir eğitim kurumuyuz" diye konuştu.

Mektebim Okullarının, 65 kampüste bu sene itibariyle 30 bin, seneye ise 40 bin öğrencisi ile Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından birisi olduğunu belirten Ümit Kalko, "Şu anda ülkemizin bütün şehirlerinde bir Mektebim bayrağı dalgalandırmak kısa vadeli en büyük hedefimiz. Seneye güzel bir projemiz var. Bunu imza altına aldık. İnşallah 2019 yılı itibariyle Londra'da bir vatansever Türk eğitim kurumu olarak Mektebim'in ilk kampüsünü açacağız.Ve bizde okuyan öğrencilerimiz belli sürelerde o kampüste okumaları halinde çift diplomaya sahip olacaklar. Ve oradaki üniversitelere direk geçiş yapma şansına sahip olacaklar. Ve tabii ki her dershane sahibinin bir okul açma, her okul sahibinin de bir üniversite açma hedefi vardır. 2020 yılında da İstanbul'da Büyükçekmece'de açacağımız Mektebim Üniversitesi ile de bu süreci taçlandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Mektebim Okulları olarak Çanakkale'de olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Ümit Kalko, "Adını Atatürk'ün kurduğu Millet Mekteplerinden alan bir eğitim kurumunun da Çanakkale'de bugüne kadar olmaması bizi üzüyordu. İnşallah uzun yıllar burada sizlerle beraber olacağız" dedi.

Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko konuşmasının ardından Mektebim Okulları'na destek veren kurum temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim etti.