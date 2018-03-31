Mektebim Çorlu Kampüsü’nden bin öğrenci bin fidan etkinliği

-Mustafa Yel'in konuşması

-Çorlu Mektebim Okul müdürünün konuşması

-Savaş Demir'in fidan dikimi

-Çocukların fidan dikimi



( TEKİRDAĞ )- Öğrenciler Şehit Ömer Halisdemir adına hatıra ormanı oluşturdu TEKİRDAĞ



- Mektebim okulları Çorlu kampüsü tarafından düzenlenen etkinlikte Şehit Ömer Halisdemir anısına bin fidan toprakla buluşturuldu. Yurt genelinde 160 okulla eğitim - öğretim faaliyetlerini sürdüren Mektebim Okulları’nın Çorlu Kampüsü tarafından düzenlenen etkinlikte bin öğrenci bin fidanı toprakla buluşturdu. Şehit Ömer Halisdemir adına hatıra ormanı oluşturmak maksadıyla düzenlene etkinliğe Şehit Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir’de katılarak öğrencilerle şehit ağabeyi adına oluşturulan ormana fidan dikti. Tekirdağ’ın Ergene ilçesi sınırları içerisinde kalan Karayolları İşletme Bakım Şefliği arazisinde düzenlenen etkinliğe Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yel, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sevinç, Ergen İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay, ilçe teşkilatı yöneticileri şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi, Savaş Halisdemir, Mektebim Okulları Çorlu Kampüs Müdürü Esen Özkara, Mektebim öğrencileri, öğretmenleri ve velileri katıldılar. Etkinlikte konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yel, “Burada çok anlamlı bir törende beraberiz. Hem mevsimde yapılabilecek işlerin en güzeli olan fidan dikimi hem de gerçekten milletimizin kahramanlığının sembolünün ismi olan Ömer Halisdemir’in isminin yaşatılacağı böylesine güzel bir etkinliği düzenleyen Mektebim okul yöneticilerini de ayrıca tebrik ediyorum. Milletimiz kahramanlık destanları yazmaya alışmış, tarih boyunca da bu destanlar sayesinde her yere medeniyetini götürebilmiş asil bir millet. Bunun çok anlamlı örneklerini hem bugün yaşıyoruz, hem de yakın geçmişimizde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Diğer milletler sömürgelerini bir yere yayabilmek için emperyalist amaçlar ile dünyanın her yerinde yer alırken bizler Allah’a şükürler olsun ki bütün mazlum milletlerin yalnız ve yalnız insanlık için bir yerlere koşturma mücadelesi veren ve bu konuda da başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yol göstermesi ile özellik ile son yıllarda insani yardımları diğer ülkelere taşıyabilme konusunda gayri safi milli hasılasına oranla en büyük yardımı yapabilen bir ülkeyiz” diye konuştu.

Programda günün anısına Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir’e plaket takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri ve şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir, oklul öğrencileri ve velileri Karayolları İşletme Bakım Şefliği’ne ait arazide fidan dikimi gerçekleştirerek toplamda bin fidanı toprakla buluşturdu. Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak bilgiler veren Mektebim Okulları Çorlu Kampüsü Müdürü Esen Özkara ise, “Çorlu Mektebim Okulları olarak Orman Haftası kapsamında özellikle çocuklarımızda doğa bilinci, ağaç sevgisi gibi etkinliklerin çocukların büyüme ve gelişmesine ruhsal gelişimine katkıda bulunacağını düşünerek böyle bir program hazırlamayı düşündük. Az katılımlı değil öğrencilerimizin tamamını ilgilendiren katılımlı bir etkinlik. Velilerimizin de katkıları ile tabi ki anne babalarımızın anaokulundan lise kademesine kadar her çocukta doğa sevgisini aşılamak amacı ile ve kendilerinin de birer fidan olduğunu düşünerek taze fidanlarımızın büyümesini ve yine ağaç şekline gelişini kendi diktikleri ağaçları zaman zaman ziyaret etmesini düşünerek böyle bir etkinlik hazırladık. Şu anda bin fidan bin öğrenciydi sloganımız ve gerçekten de öyle oldu. Bin tane fidan bin tane öğrenci ile böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.



