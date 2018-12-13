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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Meksika Sınırında Göçmen Krizi Sürüyor - Trump’ın Övdüğü Meksika Duvarından Atlamaya Çalışan Çocuklar Yaralandı

- Meksika Sınırında Göçmen Krizi Sürüyor - Trump’ın Övdüğü Meksika Duvarından Atlamaya Çalışan Çocuklar Yaralandı

duvardan atlamaya çalışan çocuklar

Kaçak Çalışan Çocuklar Memur Sağlık Ekipleri Yaralı Çocuk 

-detay

(WASHINGTON) - Meksika sınırında göçmen krizi sürüyor- Trump’ın övdüğü Meksika duvarından atlamaya çalışan çocuklar yaralandı WASHINGTON

- ABD’ye giriş yapmak üzere Meksika-ABD sınırına gelen 3 Guatemalalı göçmen geçiş yapmak istedikleri duvardan atlarken düşerek yaralandı. ABD’ye girmek isteyen ve kaçak girişleri önlemek için sınıra örülen çitlerden bir umutla geçmeye çalışan 3 Guatemalalı göçmenden 2’si düşerek yaralandı. Sakatlanmayı göz alarak atlayan 3 kişiden 2’nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirtildi. Bir çocuğun ayak bileği zarar görürken diğerinin vücudunda kırık olduğu aktarıldı. ABD Sınır Koruma biriminin paylaştığı görüntülerde sınırı geçen bir kişi ve yaşları 13 ve 19 arasında değişen 2 çocuğun duvardan atladığı ardından düştükleri ve yerden kalkamadığı görülüyor. Ardından olay yerine gelen sınır devriyesi ve sağlık ekipleri yaralı çocuklara müdahale ediyor. Öte yandan 4 kişi de sınırı geçmek isterken gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ise Meksika sınırından gelen kaçak girişleri önlemek için sınıra örülen duvar hakkında yaptığı açıklamada "Geniş göçmen grupları ülkemize girmek için yönelmiş olmalarına karşın, onlar yeni inşa edilmiş duvarımızı, geçici duvar ve çitlerimizi ya da sınır devriye memurları ve askerlerimizi geçemediler. Onlar şimdi ya Meksika'da ya da kendi ülkelerine geri döndüler" ifadelerini kullanmıştı.
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