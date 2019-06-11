Meksika kıyıları Aztek geleneğiyle korunuyor

Meksika kıyılarında çiftçiler Chinampalara mangrov ağaçları dikiyorlar. Chinampalar, Aztekler tarafından uzun zaman önce tarım alanlarını genişletmek için çamur ve sazlıktan oluşturulmuş yapay adalar. Mangrov ormanları sellerin etkisini azaltmaya yardımcı oluyor, balık ve yengeçler için iyi bir habitat oluşturuyor. Chinampalar da fideler özellikle iyi büyüyor.
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