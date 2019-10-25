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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Meksika’dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı

Meksika’dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tutuklama Talebi Akalan Terör Örgütü Avcılık İstihbarat 


- MİT’in düzenlediği operasyonla Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün Meksika imamı olduğu iddia edilen Osman Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) düzenlediği operasyonla yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün ‘Meksika İmamı’ olduğu belirtilen Osman Karaca emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Karaca, savcılıkça ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Karaca, ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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