-ikinci patlama

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( MEXİCO CİTY ) - Meksika’daki havai fişek faciasında ölü sayısı 24’e yükseldi MEXİCO CİTY



- Meksika’da havai fişek fabrikasında meydana gelen çifte patlamada ölü sayısının 24’e çıktığı belirtilirken, yaralı sayısının da 49’a yükseldiği aktarıldı. Meksika’nın başkenti Mexico City'de havai fişek merkezi Tultepec’te yaşanan faciada ölü sayısının 24’e yükseldiği açıklandı. 49 kişinin yaralandığı patlamada yaralıların tedavisinin sürdüğü açıklandı. Havai fişeğin başkenti olarak adlandırılan Tultepec’te sık sık patlamalar meydana geliyor. Haziran ayında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Aralık 2016'da ise havai fişek pazarında meydana gelen patlamalarda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

