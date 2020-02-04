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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Meksika'daki fuarda halk dansı renkli görüntülere sahne oldu

Meksika'daki fuarda halk dansı renkli görüntülere sahne oldu

Meksika halk dansı

MEXİCO CİTY

El Sanatları Ziyaretçiler 


- Meksika'da her yıl gerçekleştirilen el sanatları fuarında düzenlenen gösterilerde halk dansı renkli görüntülere sahne oldu. Meksika'da her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen el sanatlarının sergilendiği Oaxaca Artesanal Femart Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Meksika'nın tüm kentlerinde düzenlenen ve Türk firmalarının da stant açtığı fuarda, dans grupları da sahne aldı. Gösterilerde Meksika'ya ait halk dansı, renkli görüntülere sahne oldu.
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