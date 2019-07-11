Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Meksika’da heyelan faciası: 9 ölü, 11 yaralı

- Meksika’da heyelan faciası: 9 ölü, 11 yaralı

heyelanın olduğu bölgeden görüntüler

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

Hastane Ölenlerin Yakınları Heyelan Faciası Şiddetli Yağış Mezuniyet 


- Meksika’nın Puebla eyaletine bağlı Santo Toms Chautla kentinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sonucu 4’ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Meksika’nın Puebla eyaletine bağlı Santo Toms Chautla kentinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve durmaksızın yağan yağmur heyelana neden oldu. Yağmur sularının küçük tepeden taşıdığı çamur halini alan toprak bir evi adeta yuttu. Yaşanan faciada 4’ü çocuk 9 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Puebla Eyaleti Sivil Savunma Birimi, bölgeye yakın diğer evlerin tahliyesini gerçekleştirerek, yüksek risk uyarısı yaptı. Eyalet Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, ölenlerden 4’ünün çocuk olduğu belirtilerek, 11 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Açıklamada yaralıların durumunun ağır olduğu kaydedildi. Yerel kaynaklar, heyelanın yuttuğu evde mezuniyet kutlaması olduğunu, bu sebeple evde çok sayıda kişinin olduğunu aktardı. Vali Guillermo Pacheco, ölenlerin yakınlarını arayarak taziyelerini iletti.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı