- Meksika’da havai fişek faciası: 5 ölü, 9 yaralı

-patlama anı

-Olay sonrası



( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY



- Meksika’da bir festival hazırlığı sırasında havai fişek patlaması sonucu 5 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Meksika’nın Querétaro kentine bağlı Tequisquiapan beldesinde havai fişek patlaması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirdi. Başkent Mexico City'nin 170 kilometre güneyinde yaşanan olayla ile ilgili olarak yapılan resmi açıklamada, patlamanın kaza sonucu meydana geldiğini bildirildi.

Kazanın dini bir festival için yapılan hazırlıklar sırasında bir kilisenin yakınında yerel saatle sabah 06.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, patlayıcıların uygun şekilde korunmadığını ve kullanımları için gerekli güvenlik önlemlerine uyulmadığını açıkladı.

Querétaro Eyaleti Valisi Francisco Dominguez de, yaralılara sağlık hizmeti ile hayatını kaybedenlerin ailelerine her türlü yardımın sağlandığını duyurdu.

