Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Meksika’da Havai Fişek Faciası: 17 Ölü, 31 Yaralı

- Meksika’da Havai Fişek Faciası: 17 Ölü, 31 Yaralı

sosyal medya görüntüsü patlama anı

( MEXİCO CİTY ) - Meksika’da havai fişek faciası: 17 ölü, 31 yaralı MEXİCO CİTY

Sosyal Medya Patlama Anı İtfaiye Eri Havai Fişek Havai Fişek Fabrikası 


- Meksika’da havai fişek fabrikasında meydana gelen çifte patlamada 17 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı belirtildi. Meksika’nın başkenti Mexico City'de havai fişek merkezi Tultepec’te facia yaşandı. Havai fişek fabrikasında art arda meydana gelen iki patlamada 17 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı. Meksika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında ilk patlamanın ardından olay yerine giden 4 itfaiye eri ile 2 polisin de bulunduğu belirtildi. Havai fişeğin başkenti olarak adlandırılan Tultepec’te sık sık patlamalar meydana geliyor. Haziran ayında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Aralık 2016 da ise havai fişek pazarında meydana gelen patlamalarda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı