- Meksika’da hapishanede kavga: 16 ölü

-Hapishanenin görüntüsü

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( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY



- Meksika’da bir hapishanede çıkan kavgada 16 tutuklu hayatını kaybederken, 5 tutuklu yaralandı. Meksika’nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletinde bulunan Varonil hapishanesinde kavga çıktı. Eyalet yetkilileri, olayda 16 tutuklunun öldüğünü, 5 tutuklunun da yaralandığını açıkladı.

Olayın ardından hapishanede güvenlik önlemleri arttırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor.



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