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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Meksika’da hapishanede kavga: 16 ölü

- Meksika’da hapishanede kavga: 16 ölü

Ambulansın gelişi

Hapishane 

-Hapishanenin görüntüsü
-detay

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

- Meksika’da bir hapishanede çıkan kavgada 16 tutuklu hayatını kaybederken, 5 tutuklu yaralandı. Meksika’nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletinde bulunan Varonil hapishanesinde kavga çıktı. Eyalet yetkilileri, olayda 16 tutuklunun öldüğünü, 5 tutuklunun da yaralandığını açıkladı.
Olayın ardından hapishanede güvenlik önlemleri arttırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor.
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