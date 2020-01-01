- Meksika’da hapishanede kavga: 16 ölü

- Meksika’da bir hapishanede çıkan kavgada 16 tutuklu hayatını kaybederken, 5 tutuklu yaralandı. Meksika’nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletinde bulunan Varonil hapishanesinde kavga çıktı. Eyalet yetkilileri, olayda 16 tutuklunun öldüğünü, 5 tutuklunun da yaralandığını açıkladı. Olayın ardından hapishanede güvenlik önlemleri arttırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor.
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