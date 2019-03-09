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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Meksika’da Gece Kulübünde Katliam: 14 Ölü, 5 Yaralı

- Meksika’da Gece Kulübünde Katliam: 14 Ölü, 5 Yaralı

saldırı sonrası detay

( MEXİCO CİTY ) - Meksika’da gece kulübünde katliam: 14 ölü, 5 yaralı MEXİCO CİTY

Gece Kulübü Uyuşturucu Silahlı Saldırı Katliam Saldırı 


- Meksika’nın Guanajuato eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Meksika’nın Guanajuato eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Guanajuato eyaletinin Salamanca kentindeki La Playa isimli gece kulübüne gerçekleştirilen saldırı bir grup maskeli adamın mekana zorla girmesi ve ayrım gözetmeden ateş açmaya başlaması ile meydana geldi. Güvenlik birimlerinin iddiasına göre saldırganlar bir minibüsle olay yerinden ayrıldı. Saldırının nedeni tam olarak açıklanmazken uyuşturucu kartelleri arasındaki hesaplaşma olabileceği üzerinde duruluyor.
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