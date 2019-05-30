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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Meksika’da Feci Kaza: 23 Ölü

- Meksika’da Feci Kaza: 23 Ölü

kaza detayları

( MEKSIKO ) - Meksika’da feci kaza: 23 ölü MEKSIKO

Yolcu Otobüsü 


- Meksika’nın Veracruz şehrinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve tırın çarpışması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti. Meksika’nın Veracruz şehrinde turistleri taşıyan yolcu otobüs ve kamyon çarpıştı. Yerel saatle 10.20 sularında gerçekleşen kazada en az 23 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazanın ardından tır ve otobüs alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada otobüs kül oldu. Hükümet yetkilileri koordineli bir çalışmanın yürütüldüğünü, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağladıklarını belirtti.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya ilişkin araştırma sürüyor.
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