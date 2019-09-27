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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- Meksika’da Engelliler Podyuma Çıktı - Engellerin Sınır Oluşturmadığı Mesajı Verildi

- Meksika’da Engelliler Podyuma Çıktı - Engellerin Sınır Oluşturmadığı Mesajı Verildi

podyuma çıkan engelliler

Defile Dell Modeller 

-detay

( MEXİCO CİTY ) - Meksika’da engelliler podyuma çıktı- Engellerin sınır oluşturmadığı mesajı verildi MEXİCO CİTY

- Meksika’da engellerin sınır oluşturmadığı mesajını vermek isteyen engelliler podyuma çıktı. Meksika’da “Engellerimiz bizi kısıtlamıyor” mesajıyla engellilerin modellik yaptığı bir defile düzenlendi.
Defilenin amacı ise engellilerin toplumda daha çok kabul görmesinin önemine vurgu yapmak. Farklı olanlar ve engelleri bulunanların modellik yaptığı defilede, modeller Londra Moda Haftası’nda yer alan ilk Down sendromlu Guatemalalı moda tasarımcısı Isabella Springmuhl’un kıyafetlerini de giydi. Güzellik anlayışının kırılmasının hedeflendiği defilede Springmuhl tasarladığı kıyafetlerle çeşitliliğin ve farklılığın önemi vurgulandı.
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