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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Meksika’da Askeri Helikopter Düştü: 6 Ölü

- Meksika’da Askeri Helikopter Düştü: 6 Ölü

kaza detay

( MEKSIKO ) - Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü MEKSIKO

Deniz Kuvvetleri Askeri Helikopter Helikopter Düştü Ormanlı Helikopter 


- Meksika’da deniz kuvvetlerine ait helikopterin Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde düşmesi sonucu helikopter içerisinde bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika’da deniz kuvvetlerine ait helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu helikopterde bulunan 6 mürettebat hayatını kaybetti. Kazanın yerel saatle 13.45'te meydana geldiği belirtildi. Yangınla mücadeleyi desteklemek için görevlendirilen Deniz Kuvvetleri’ne ait Mi-17 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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