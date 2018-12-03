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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mekatronik Laboratuvarı’nda fikirler ürüne dönüşecek

Mekatronik Laboratuvarı’nda fikirler ürüne dönüşecek

Özlem Dağ ile röportaj

Laboratuvar Öğretmenler Öğretmen Borat Öğrenciler 

-Nafiz Arıca ile röportaj
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü’nde, evrensel bilime ve insanlığa hizmet etme noktasında önemli projelerin hayata geçirileceği BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Medatronik Laboratuvarı açıldı. Öğrencilerin öğretmenleriyle ve akademisyenlerle çalışma fırsatı yakalayacakları BAU Mekatronik Laboratuvarı’nın açılışı Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü’nde gerçekleştirildi.
Açılışa Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü Müdürü Özgür Özden, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
“Öğrencilerimiz akademisyenlerle çalışma fırsatı bulacak” Öğrencilerin projelerini uygulamaya koyabilecekleri bu laboratuvarda önemli çalışmalar yürütüleceğini kaydeden Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Bugün farklı bir boyuta ulaştık. Çünkü sadece birbirini destekleyen, birlikte hareket eden birimler, kurumlar olmaktan öte artık Bahçeşehir Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi’nin bir laboratuvarı Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü’nde olacak. Öğrencilerimiz sadece akademisyenlerimizden, hocalarımızdan ders alan, onlarla birlikte proje üreten değil, aynı zamanda bu iklimin içinde yaşayan, ilham alan ve bu laboratuvarlarda öğretmenleriyle, akademisyenlerle birlikte çalışma fırsatı bulan bir aşamaya geçecek” dedi.
“Evrensel bilime hizmet eden fikirler hayata geçirilecek” Fikirlerin ürüne dönüşmesi için öğrencilere tüm imkânları sunacaklarını ifade eden BAU Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca,“Bahçeşehir Koleji bünyesinde açılan bu laboratuvar ile belki de dünyada bir ilki yaşıyoruz. Laboratuvarımız ilkokuldan doktoraya kadar öğrencilerimizin fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri son aşamadır. Öğrencilerimize burada akıllarındaki ürünlerin parçalarını ve her türlü donanımlarını geliştirebilecekleri imkânı sağlıyoruz. Bu laboratuvardan büyük beklentilerim var. Öncelikle öğrencilerimizin evrensel bilime ve insanlığa faydalı yenilikçi fikirler geliştirerek, o fikirleri hayata geçirip, insanlığa sunmalarını amaçlıyoruz” diye konuştu.
“Öğrencilerimiz istedikleri her şeyi üretebilecek” Laboratuvarda 10’a yakın makineyle öğrencilerinin istedikleri her şeyi üretebileceklerini belirten Arıca, “Laboratuvarımızdaki makineler, öğrencilerimizin her türlü fikrini ürüne dönüştürme aşamasında ürün için gerekli tüm imkânı sağlıyor. Birimimizde 10’un üzerinde makine var. Öğrencilerimiz bu aletlerle istedikleri her şeyi üretebilecekler. Nitekim bu birimin açılmasının en önemli hedeflerinden biri de bizlerden çok daha yetenekli olan yeni neslin fikirlerini, lisans ve doktora öğrencilerimizin bilgi ve becerileriyle harmanlayıp, daha yenilikçi ürünlerin geliştirilmesidir.” şeklinde konuştu.

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