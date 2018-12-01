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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mehteranlı aday tanıtımı Haberi

Mehteranlı aday tanıtımı Haberi

mehter takımı görüntüleri

Urus Mehter Takımı 

-detay görüntüler,
-İsmail Çelik röp,
-mehter marşları,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Milliyetçi Hareket Partisi'nden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı için müracaatta bulunan İsmail Çelik, mehter takımı ile adaylığını açıkladı.
Yerel seçimlere 4 aylık bir süre kalırken partiler, aday adayları da başvurularını sürdürüyor. MHP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı başvurusunda bulunan İsmail Çelik, mehteran eşliğinde adaylığını açıkladı.
Görenlerin meraklı gözlerle izlediği ve yoğun ilgi gösterdiğini Çelik, mehter marşları eşliğinde kendisini tanıttı. Osmanlı torunu olması nedeniyle aday adaylığı tanıtımında Mehter Takımı getirmek istediğini belirten Çelik, "Gaziantep bizden güven ve görev değişikliği bekliyor. Nasip olursa zafer bizim olacak diye düşünüyoruz. O yüzden aday adaylığımızı da bu mehter takımıyla açıklamak istedik. Osmanlı torunları olduğumuz ve bir zafere yürüdüğümüze inandığımız için bunu mehter takımıyla taçlandırmak, bu yolda bu şekilde yürümek istedik" dedi.
Öte yandan partililer ve vatandaşlar, bol bol mehter takımının fotoğrafını çekti (SVY-SD-Y)
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