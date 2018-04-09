Mehterandan kahramanlara moral - HAKKARİ

- Mehteran ekibinin sınır bölgesindeki askerlere ziyareti - Mehteran ekibinin gösterisi - Nöbet tutan güvenlik güçlerinden detaylar - Vatandaşlardan görüntüler - Yöresel kıyafetlerle gösteri yapılmasıMehterandan kahramanlara moral - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Hakkari 'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında terörle mücadele eden güvenlik güçlerine konser verdiHAKKARİ (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Çukurca ilçesinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerine konser verdi.Çukurca Kaymakamlığı ile Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kirvem Polis" sünnet şöleni için ilçeye gelen 30 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, askeri üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.Sınır bölgesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyon ve gözetleme faaliyetleriyle teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlarla moral buldu.İlçeye bağlı Bayraktepe ve Kiyeristepe üs bölgelerinde düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Eyüp Sağır ile davetliler fotoğraf çektirdi.Etkinlik, İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki sünnet şöleniyle devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şölende, 30 çocuk sünnet ettirildi. Polisler çocuklara pamuk şekeri ikram etti, yüzlerini boyadı.Davetliler daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekti.Yemek ikramının ardından Kaymakam Ayca ile İlçe Emniyet Müdürü Kapsız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün gönderdiği hediyeleri çocuklara dağıttı.