Mehter eşliğinde bayrak dağıtıp şehitleri andılar

-ÖMER FARUK KONUŞMA

-DUA DETAY

-BAYRAK DAĞITIMI DETAY

-MEHTER DETAY



( MANİSA -ÖZEL)- Şehzadeler Belediyesi 18 Mart Şehitler Günü dolaysıyla vatandaşlara mehter takımının marşları eşliğinde bayrak dağıttı- Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik:- “Dün Çanakkale’den saldıranlar bugün sınır boylarımızı terör örgütleriyle doldurarak sınırdan ülkemize taarruza geçmenin hesaplarıyla üzerimize saldırıyorlar”- “Mehter çalmaya devam ettikçe dostlarımız güven bulacak, düşmanlarımız korkacak”- “Şehzadeler’in kalbinde şanlı mehterimiz çaldıkça YPG’si, PKK’sı ve onların destekçileri titriyor” MANİSA



- Şehzadeler Belediyesi 18 Mart Şehitler günü dolaysıyla vatandaşlara mehter takımının marşları eşliğinde bayrak dağıttı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler’in kalbinde şanlı mehterimiz çaldıkça YPG’si, PKK’sı ve onların destekçileri titriyor, bizi seven gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızda mutlu oluyor, huzur buluyor, kıyamete kadar da bu böyle devam edecek” dedi.

Şehzadeler Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlara lokma hayrında bulunup Türk bayrağı dağıttı.

Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, şehitler için de dualar edildi. "Bizi gömmek için gelenlerin mezarlarını kazdık" Dün Çanakkale’de saldıranların bugün sınır boylarında teröristleri yığdığına vurgu yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Çanakkale’de bir destan yazan ecdadın torunlarıyız. En zor dönemimizde, en sıkıntılı anımızda, yokluklar içinde, tüm süper güçlerin her türlü teknolojik imkanlarıyla bir araya gelerek üzerimize geldiği bir dönemde Çanakkale’yi geçilmez kılan, 250 bin şehit kılan, bazı liselerin mezun verememesine sebep veren lise öğrencilerine kadar bu toprakların her bir ferdinin oraya giderek bedel ödediği bir destanın adıdır Çanakkale. Şehitleri verdik, toprağı kanlarımızla suladık ama Çanakkale’yi geçilmez kıldık ve bu cennet vatanı istila etmek isteyen sömürgecilere vermedik. En zor zamanımızda bunu başardık. Bugün de Zeytin Dalı Harekatıyla birlikte Afrin’de kahramanlık destanı yazan yiğitlerimiz, Mehmetçiklerimiz var. Dün Çanakkale’de hangi gaye ve amaçla ecdadımız çarpıştı ve şehadet şerbetini içtiyse bugün de aynı dava, aynı gaye, aynı vatan, aynı bayrak uğruna Afrin’de yiğitlerimiz mücadele veriyor, şehadet şerbeti içiyor ve gazi oluyorlar. Çünkü dün Çanakkale’den saldıranlar bugün sınır boylarımızı terör örgütleriyle doldurarak sınırdan ülkemize taarruza geçmenin hesaplarıyla üzerimize saldırıyorlar. Dün biz, şuyuz, buyuz ki Akif’in tabiriyle ‘Kimi Hindu, kimi yamyam kimi bilmem ne bela’ diyor. Dün açıkça gelenler bugün maşalarını, terör örgütlerini kullanarak saldırıyorlar. Bugün kültürel saldırıları gerçekleştiriyorlar. Bugün ekonomimize zarar verebilmek için alçakça planlarını uygulamaya çalışıyorlar. Ama onlar şunu bilmiyorlar. Bin yıl boyunca bu topraklarda onların dedeleri ve diğer dedeleriyle birlikte ne kadar hamileri varsa hepsi bizim üzerimize geldi, hiçbirisi başaramadı. Bizi gömmek için gelenlerin mezarlarını kazdık biz bu cennet vatanda. Bundan sonra da üzerimize ne şekilde gelirlerse gelsinler başaramayacaklar. Türkiye’yi kutlu yürüyüşünden alıkoyamayacaklar, bizi bölemeyecekler. Yeter ki birliğimiz beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Çok şükür bugün görüyoruz ki Afrin harekatıyla birlikte Anadolu’nun dört bir köşesinde her partilisiyle, her bir vatandaşımız tek yürek olmuş durumda. Dualar Afrin’deki yiğitlerimiz için, hayırlar, hasenatlar onlar için. Sağcısıyla, solcusuyla hepimizin yürekleri, duaları Mehmetçiğimizle, askerlerimizle birliktedir” diye konuştu.

“Mehter çaldıkça düşmanlar korkacak” Mehter çaldıkça dostların güven bulacağını kaydeden Başkan Çelik, “Mehter çalmaya devam edecek. Dostlarımız güven bulacak, düşmanlarımız korkacak. Ben inanıyorum ki Şehzadeler’in kalbinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında şanlı mehterimiz çaldıkça YPG’si, PKK’sı ve onların destekçileri titriyor, bizi seven gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızda mutlu oluyor, huzur buluyor, göğüsleri kabarıyor, kıyamete kadar da bu böyle devam edecek” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 18 Mart’ta Çanakkale’de yapılacak olan törene bisikletle gidecek olan sporculara Başkan Çelik tarafından ilçeyi temsil etmesi adına Türk bayrağı teslim edildi. Belediye tarafından mehter takımının eşliğinde dağıtılan bayraklar ise kısa sürede tükendi.