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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Mehmetçikten 'kara kalem' resim sergisi - ANKARA

Mehmetçikten 'kara kalem' resim sergisi - ANKARA

Mehmetçikten "kara kalem" resim sergisi - ANKARA - "Merhamet ve Güven Kaynağı Mehmetçik" konulu resim sergi salonu - Resimleri inceleyen ziyaretçiler - Sergilenen resimlerden görüntülerMehmetçikten "kara kalem" resim sergisi - Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen, "Merhamet ve Güven Kaynağı Mehmetçik" konulu resim sergisinde, teröristlerle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının fotoğraflarının Mehmetçik tarafından yapılan kara kalem çalışmaları yer alıyorANKARA (AA) - Teröristlerle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının fotoğrafları, Mehmetçiğin elinden kara kalem resimlere dönüştü.Milli Savunma Bakanlığı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla "Merhamet ve Güven Kaynağı Mehmetçik" konulu resim sergisi düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığında dün yapılan ve Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanlarının da katıldığı Gaziler Günü töreni kapsamında açılan resim sergisinde, teröristlerle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının fotoğraflarının kara kalem çalışmaları yer aldı.Mehmetçik tarafından çizilen 70 eserin bulunduğu sergi, Anıtkabir, Harbiye Askeri Müzesi ile İstanbul ve Ankara 'daki bazı alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla buluşacak.

Alışveriş Ziyaretçiler Kuvvet Komutanları Resim Sergisi Teröristler 

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