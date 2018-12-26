Mehmetçiklerin can güvenliği için çalışıyorlar İzle

-Röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL - Türkiye’nin ilk ve tek, balistik koruma odaklı laboratuvarı olan ‘MİT (Makine İleri Teknolojiler) Laboratuvarının’ Doğuş Üniversitesinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tarık Baykara, Fırat’ın Doğusuna, özel harekâta, güvenlik güçlerine ve Cumhurbaşkanlığı’na kurşun geçirmez cam, çanta, dosya, özel yelek ve daha birçok savunma mekanizmalı balistik zırh ürünleri tasarladıklarını ifade etti.

Güvenlik güçleri için hiçbir detayı atlanmadan yapılan malzemelerin her biri çok özel. Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Baykara, “Kurşun geçirmez çelik yapılı kalkanların taşınması zor olduğundan kuvvetlerimiz harekâtlarda yorulup kısa bir sürede olsa indirdiklerinde şehit olabiliyorlar ve bir hayli kayıp verdik bu alanda. Biz de bu kayıpların önüne geçebilmek için birçok çalışma yaptık” dedi.

“Çatışma ortamlarında birebir kullanılabilecek ürünlerdir” ‘Makine İleri Teknolojileri Laboratuvarı’nın akıllı malzeme teknolojileri ve balistik zırh teknolojileri koruma konusunda Türkiye’de odak noktası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tarık Baykara, “Proje odaklı çalıştığımız ama bir yandan da mühendislik okuyan öğrencilerimize ders de verdiğimiz bir ortam. Balistik zırh koruma sistemleri, kurşun geçirmez, şeffaf, hem hafif hem de kullanımı son derece pratik. Bunları standartlar çerçevesinde özel testlerimiz ile doğrudan asayiş ve emniyet güçlerimizin kullanabileceği şekilde prototip olarak yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklendik. Takip ettiler ve başarılı bir şekilde sonuca erdirdik. Şimdi yeni bir proje başlangıcındayız. Benzer şekilde balistik zırh koruma, kapsamında ki çalışmalarımızı asayiş ve emniyet kuvvetlerimizin de ötesinde silahlı kuvvetlerimizin de kullanımına açık olacak şekilde devam etmeyi kurguluyoruz. Buradaki balistik zırh ürünleri arazide, çatışma ortamlarında birebir kullanılabilecek ürünlerdir” dedi.

“Cumhurbaşkanlığımızın özel talebi oldu” Zırh ürünlerinin kendi tasarımları olmadığını aksine sahadan gelen Çevik Kuvvetlerin ve Özel Kuvvetlerin istekleri olduğunu ifa eden Baykara, “Kuvvetlerimizin kullandığı çelik yapılı kalkanlar var. Yaklaşık 35 - 40 kilo ağırlığında bazen bu ağırlık daha da artabiliyor. Güney Doğudaki harekatlarda daha da ağır oluyor ve yorulup kısa bir sürede olsa indirdiklerinde şehit olabiliyorlar ve bir hayli kayıp verdik bu alanda. Biz de bu kayıpların önüne geçebilmek için olan ağırlıkları daha da hafife indirebilmek adına, bele de asılabilecek durumda olması için çalışıyoruz. T.C. Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi ekipleri ile diyaloglarımız oldu. Laboratuvarımızı ziyaret ettiler. Birlikte bu ürünlerimiz üzerinde ortak atışlar ve testler yaptık. Bir de özel bir talepleri oldu. Nişancı kalkanı yani ‘Sniper shield’ ile ilgili özel bir tasarım istediler. Biz de taşınabilir, hafif ve taşınırken hem göğsü hem de sırtı koruyabilecek nitelikte, nişancının rahatlıkla yere yatarak ateş edeceği bir tasarım yaptık. Tasarımı gerçekleştirdikten sonra kendilerine verdik ve deneme atışları da yaptılar. Çok beğendikleri ve memnun kaldıkları bir ürün ortaya çıktı. Burada ki büyük amaçlarımızdan biri de teknolojik rahatlıklarla kuvvetlerimizin yükünü hafifletmek. Benim ve proje ekibimin yaklaşık 35 seneye yakın sahada ve laboratuvarlarda tecrübemiz var. Bu tecrübelerimiz ile özel kuvvetlerimizin hiç birinin kılına zarar gelmemesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

