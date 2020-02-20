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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mehmetçik, yaralanan vatandaşı ambulansa yetiştirmek için metrelerce sedyede taşıdı İzle

Mehmetçik, yaralanan vatandaşı ambulansa yetiştirmek için metrelerce sedyede taşıdı İzle

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Kaygan Yol Harekete Geç Askeri Birlik Kar Yağışı 

-Yaralıya ilk müdahalede görüntü
-Askerlerin metrelerce taşımasında görüntü
-Ambulansa götürmeleri

( HAKKARİ )- Kazazedenin imdadına Mehmetçik yetişti HAKKARİ

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görevli Mehmetçik, sivil aracın kaza yapması sonucu içinde yaralanan vatandaşı kar yağışı altında metrelerce sedye üzerinde taşıyarak ambulansa yetiştirdi.İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 65 NF 621 plakalı araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpma sonucu 65 NF 621 plakalı aracın şoförü Zekerya Özçimen (28) yaralandı. Bu esnada yoldan geçen askeri birlik, hemen kazazedenin yardımına koştu.Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yoğun kar yağışı ve kaygan yoldan dolayı tam bölgeye ulaşamayınca Mehmetçik hemen harekete geçti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zekerya Özçimen, daha sonra sedyeye alınarak Mehmetçik tarafından metrelerce yoğun kar yağışı altında taşınarak ambulansa ulaştırıldı.Ambulansa bırakılan yaralı Özçimen, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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