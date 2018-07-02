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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mehmetçik tuzaklara karşı teyakkuzda

Mehmetçik tuzaklara karşı teyakkuzda

Askerin köprü ve menfez kontrolü

Askeri Araç Terör Örgütü Teröristler Trol 

-Askeri konvoyun geçişi

( HAKKARİ -ÖZEL-HD)- Asker sürekli köprü ve menfezlerde olası tuzaklara karşı kontrollerini sürdürüyor HAKKARİ

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil’e yönelik düzenlenen operasyon kararlılıkla devam ederken, yurt içinde de olası tuzaklara karşı Mehmetçik faaliyetlerini sürdürüyor. Mehmetçiğin ilkbahar aylarında terör örgütü PKK’nın Kanireş, Haftanin, Metina, Gara ve Kandil bölgelerindeki kamplarına yönelik düzenlediği operasyonlar aralıksız devam ediyor. Başarılı bir şekilde devam eden operasyonlar kapsamında şimdiye kadar birçok bölge teröristlerden temizlenirken, Kandil’deki terör unsurlarının da etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyonlar sürdürülüyor. Menfez ve köprüler tek tek kontrol ediliyor Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon kapsamında Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki yollarda bulunan köprü ve menfezlerde olası tuzaklara karşı sürekli kontrollerini yaptırıyor. Köprü ve menfezler tek tek kontrol edilirken, jammer araçların da bölgede bulunması dikkat çekiyor. Askeri hareketlilik gün boyu devam ediyor Derecik belde merkezinde ve sınır boylarında Mehmetçik sürekli devriye gezerken, askeri hareketlilik ise hız kesmeden devam ediyor. ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı askeri araçların konvoy halinde sınır boylarına intikal etmesi gözlemlenirken, operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Asker Kandil’e doğru ilerleyişini sürdürürken, Derecik halkı da operasyonlara büyük destek veriyor.
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