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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mehmetçik'ten teröristlerin kış üslenmesine darbe - TUNCELİ

Mehmetçik'ten teröristlerin kış üslenmesine darbe - TUNCELİ

- Mehmetçik'ten teröristlerin kış üslenmesine darbe - Teröristlere ait sığınağın görüntüsüMehmetçik'ten teröristlerin kış üslenmesine darbe - Tunceli 'de jandarmanın son 20 günde yürüttüğü operasyonlarda tespit edilen 30 sığınak, 5 mağara, 6 depo imha edildi - Sığınak, mağara ve depolarda 300 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de, son 20 günde teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyonlarda tespit edilen 30 sığınak, 5 mağara, 6 deponun imha edildiği bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kent genelinde 20 Kasım ile 10 Aralık tarihlerinde teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, Mehmetçik'in belirlediği teröristlerce kullanılan 30 sığınak, 5 mağara ve 6 depo imha edildi.Bu alanlardaki aramalarda 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 300 kilogram amonyum nitrat, bir M - 16 piyade tüfeği, çeşitli silahlara ait 8 şarjör ve 497 mermi, 3 telsiz, 3 SD kart, 23 akü, 50 tüp, çok miktarda örgütsel doküman ile tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.Kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülüyor.

Jandarma Piyade Amonyum Nitrat Teröristler Mermi 

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