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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği - ANKARA

Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği - ANKARA

- Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği - Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı videoMehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteğiANKARA (AA) - Yurdun dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçik, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gerek sınırın sıfır noktasında gerek sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin, sağlık çalışanlarına destek mesajları verdiği video yer aldı."Ülkemiz için özveriyle emek veren sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz." notuyla başlayan videoya göre, birlik/tim komutanları fedakar sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Komutanlarının "Dikkat" çekmesiyle diğer askerler de sağlık çalışanlarını alkışladı.Paylaşımda, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Milli Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz." mesajı yer aldı.

Koronavirüs Akarca Sınır Ötesi Sağlık Çalışanları Kışla 

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