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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Mehmetçik'ten okullarda tadilat ve çevre düzenlemesi - MUĞLA

Mehmetçik'ten okullarda tadilat ve çevre düzenlemesi - MUĞLA

- Okuldan görüntü - Askerlerin yaptığı çalışmalardan detay - Duvar boyamaMehmetçik'ten okullarda tadilat ve çevre düzenlemesi - Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Menteşe ilçesindeki okullarda tadilat ve çevre düzenlemesi yaptıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın merkez Menteşe ilçesinde İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, okullarda tadilat ve çevre düzenlemesi yaptı.İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan askerler, ilçede bulunan okullarda onarım ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı.Bu kapsamda askerler, Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu ile Şehit Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu'nun boya ve badana işlerini yaptı. Mehmetçik, okulların kapı ve pencerelerinin yanı sıra masa ve sandalye gibi malzemelerini de onardı.Askerler daha sonra elektrik ve su tesisatlarını gözden geçirdi, çevre düzenlemesini yaptı.Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu Müdürü Nuri Can, okulda bazı sınıflarda ve koridorlarda boya ihtiyacı bulunduğunu, İl Jandarma Komutanlığında görevli askerlerin de kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Kullar 

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