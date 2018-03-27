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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Mehmetçik'ten öğrencilere teşekkür telefonu- KIRIKKALE

Mehmetçik'ten öğrencilere teşekkür telefonu- KIRIKKALE

- Öğrencilerin mektup yazması - Bir askerin telefonda konuşması - Dua edilmesi - RöportajMehmetçik'ten öğrencilere teşekkür telefonuKIRIKKALE (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlerden bazıları, Kırıkkale 'den kendilerine mektup gönderen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine telefonda teşekkür etti.Mektupları okuyan Mehmetçiklerden bazıları, okul müdürü Nihat Aksoy'u arayarak, öğrencilere teşekkür etti.Mehmetçikler, telefonda öğrencilere hitaben, mektupların kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu söyledi.

Okul müdürü Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkçe öğretmenlerinin önerisiyle öğrencilerin Afrin'deki Mehmetçiğe mektup yazdığını söyledi.

Aksoy, "Mektupları bir ay önce gönderdik. Daha sonra oradaki askerlerimiz mektupları okuyunca duygulanmışlar ve bizleri arayarak teşekkür ettiler. Sonra öğrencilerle askerlerimiz arasında telefon bağlantısı kurduk. Allah onlardan razı olsun. Onların şu anda 81 milyonun duasına ihtiyacı var. Şu anda birlik ve beraberlik içerisindeyiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Mehmetçik için Kur'an - ı Kerim okundu ve dua edildi.

Beraberlik Öğretmenler Öğretmen Okul Müdürü Öğrenciler 

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