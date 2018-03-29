Mehmetçik'ten öğrencilere kütüphane İzle

-Öğrencilerin şehitler ölmez vatan bölünmez, en büyük asker bizim asker sloganları

-Okul müdürünün bilgi vermesi

-Kaymakam Gündoğdu'nun konuşması

-Kütüphaneden detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir okulda Jandarma Özel Harekat Taburu tarafından yaptırılan kütüphane açıldı. Kovancılar İmam Hatip Orta Okulu ile Jandarma Özel Harekat Taburu tarafından "Mehmehçik Kütüphanesi" yapıldı. Öğrencilerin faydalanması için hazırlanan kütüphanenin açılışına İlçe Kaymakamı Hasan Gündoğdu, Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Recep Ort, JÖH Tabur Komutanı Yüzbaşı Ercüment Ercan, askeri personel, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Askerleri gören öğrenciler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, en büyük asker bizim asker" sloganı attı. Okul Müdürü İshak Sakar, İlçe Jandarma Özel Harekat Komutanlığı ile ile birlikte Mehmetçik kütüphanesini hazırladıklarını ifade etti.

Mehmetçik kütüphanesinin açılışında öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kaymakam Hasan Gündoğdu," Okumayan toplumlar kendini geliştiremez. Okuyup, ülkemizi daha güzel yarınlara taşımamız gerekiyor. Bu okulumuzu daha yeni açtık. Kovancılar'da 3 yıla yakındır görev yapıyorum, eğitim alanında çok iyi bir seviyeye geldik. Hemen hemen bütün okullarımızın bahçesinde bir semt sahası, müzik sınıfı oldu. Bu yıl yeni okulumuzun temelini attıktan sonra ilçemizde öğrencilerimiz tam gün eğitime geçecek. Devlet olarak hükumetimizin destekleriyle eğitime en büyük yardımı ve katkıyı sağlıyoruz"dedi.

Konuşmasını sürdüren Gündoğdu," Bugünde Afrin'de şehadet mertebesine erişen Mehmetçiğimiz burada acaba Kovancılarlı öğrencilerimize neler yapabiliriz. Onların ülkemizin gelecek inşasında nasıl bir faydamız dokunabilir diye kendi imkanlarıyla okul idaremizden arkadaşlarla bir kütüphane tertip ettiler. Bu bizim için çok önemli, çok anlamlı"diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı. (ŞA-HİV-

