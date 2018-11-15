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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat - KONYA

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat - KONYA

Mehmetçik'ten "nefes kesen" tatbikat - KONYA(görüntüler arşiv görüntüsüdür) - Tatbikattan detay görüntüler - Keşif ve temizleme birliklerinden detaylar - Gelişmiş teçhizattan görüntüler - Radyolojik ve nükleer kirlenmeyi tespit çalışmaları - Numunelerin alınmasıMehmetçik'ten "nefes kesen" tatbikat - Türkiye'de sadece Konya 'da bulunan ve personele kimyasal, biyolojik ve radyolojik saldırılara karşı eğitimlerin verildiği TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapılan tatbikat, gerçeğini aratmadı - Envanterindeki ekipmanlarla her türlü KBRN saldırısına müdahale edilebilen merkezde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği atılan ve nefesi kesen sinir gazına maruz kalan Mehmetçik, atropin iğnesini yapan "can dostu" tarafından kurtarıldıKONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Kimyasal, biyolojik ve radyolojik saldırıların bertaraf edilmesiyle görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapılan tatbikat nefesleri kesti.Türkiye'de sadece Konya 'da bulunan KBRN Savunma Tabur Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığını KBRN savunması yönünden destekleyen tek birlik olma özelliğine sahip.Envanterindeki ekipmanlarla her türlü KBRN saldırısına müdahale edilebilen merkezde, tüm kimyasal, biyolojik, radyolojik kirlilik ortamında temizlik yapılıyor.Merkezde görevli personelin kendi can güvenliği için de çeşitli tedbirler alınıyor. KBRN taarruzlarının etkilerinden korunulması için ihtiyaç duyulan korunma türüne göre çeşitli malzemeler kullanılıyor.Personelin gazlardan kirlenmiş ortamda nefes almasını sağlayan KBRN koruyucu maskesi, KBRN kirlenmesinin mevcut olduğu ortamlarda su ve sıvı gıda almaya imkan sağlayan özelliğiyle dikkati çekiyor.TSK'nın standart maskesi, yerli imkanlarla üretiliyor. Çeşitli özellikleri bulunan geçirgen ve geçirgen olmayan elbise, Mehmetçik'i her türlü KBRN saldırısından koruyor.Ayrıca bot kılıfı, eldiven, maske filtresi gibi malzemeleri de gazdan etkilenmemek için kullanan personelin, otomatik atropin enjektörü de hayati önem taşıyor.KBRN kirliliğine maruz kalan personel, araç, arazi ve tesislerin temizliğini ise Temizleme Mangası gerçekleştiriyor. Muharebe sahasında KBRN kirliliğini temizlemek için temizleme sistemleri kullanılıyor. - Tatbikat "nefes kesti"Katıldığı uluslararası arenadaki tatbikatlarda gösterdiği üstün başarı ve kabiliyetiyle adından söz ettiren merkezin, Konya 'da düzenlediği tatbikat ise gerçeğini aratmadı.Senaryo gereği siper hattındaki askerlerin yakınına atılan sinir gazı bombasını fark eden personel, gaz uyarısı yaptı. Maskesini takmakta geciken Mehmetçik, alanı hızla terketmeye çalışsa da başaramadan gazdan etkilendi.Arkadaşının bayıldığını fark eden Mehmetçik'in "can dostu" asker, tıbbi destek kapsamında atropin iğnesini yaptı. Gerekli numuneleri toplayıp, ölçümleri gerçekleştiren birlik personeli ise yaralı askerin tahliyesini gerçekleştirdi.Kimyasal harp maddesi olan bölgeyi belirleyen birlik de kirlenmeye maruz kalan askeri personel ve araçların özel yöntemlerle çok maksatlı temizlenmesini gerçekleştirdi.

Can Güvenliği Uluslararası Tıbbi Destek Yaralı Asker Askeri Personel 

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